Krüptorahasid tabas massiivne reklaamiblokaad

Möödunud nädalal teatas Google, et keelab sellised reklaamid oma AdWords platvormil alates juunist. Juba olevat Suur G oma keskkonnast eemaldanud ainuüksi möödunud aastal 3,2 miljonit «halba» reklaami.

Facebook on toonud blokeerimise põhjusena välja asjaolu, et sageli on krüptorahade reklaamid seotud eksitavate ja petlike reklaamivõtetega.