OTSE: Kaljurand, Koppel, keskkriminaalpolitsei ja teised – kogu tõde küberturvalisusest

Mis on viimase kümne aastaga muutunud küberturvalisusega seotud intsidentide juures? Kas me oskame rünnakutele paremini reageerida või ohtu ennetada? Kas me oskame möödunud intsidentitele tagasi vaadates 2018. aastal prognoosida seda, mis ootab ees? Milline on rahvusvahelise õiguse efektiivsus küberrünnakute ennetamisel? Millised on 2017. aasta ID-kaardi kaasuse õppetunnid? Neid teemasid täna lahataksegi.