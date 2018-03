Eesti bränd aasta hiljem: üks font, üks värv ja sõnumite kakofoonia

«ESTONIA: ARMED FOR INNOVATION» - nii kõlab näiteks Eesti Kaitsetööstuse Liidu brändikasutuse peasõnum läbiva suurtähega. «equaliti empathy efficiency» nii on Eesti sõnumi ringikujalise ornamendi sisse kirja pannud välisministeerium läbiva väiketähega. «taste estonia» - nii tutvustab Eestit välismaal aga maaeluministeerium.

Need on mõned näited väga erinevatest sõnumitest, millega Eestit välismaal tutvustades brändi tööriistakasti abil täna kasutatakse. Kõik need kasutajad peavad oluliseks ühtseid sõnumeid, kuid - nagu ilmneb - siis kasutavad ise väga erinevaid.

Seob neid kaks asja: font Aino ja sinine taustavärv (CMYK 100, 62, 0, 0). Kõik muu kipub vaatamata algideele käest minema.

Eesti bränd. FOTO: EAS

EASil Eesti uut brändi luua aidanud kommunikatsioonieksperdi Daniel Vaariku hinnangul on riigi brändi puhul aga just kõige olulisemad lihtsad sõnumid, mida 20-30 aastat ikka ja jälle korrata ja korrata.

Küsimusele, kui palju neid põhisõnumeid võiks olla, et need nii kordajale kui sihtrühmale meelde jääks, vastab Vaarik, et liiga suureks ei maksa seda arvu ajada.

«Ma arvan, et põhisõnumeid võiks olla hästi vähe. Põhjamaale omaselt on oluline lihtsus. See, kas neid sõnumeid tõlkida mingisugusesse fonti või loosungisse – selles osas ei peaks piiranguid olema. Kõik meie fondid ja klipid peaksid edasi andma sama sõnumit: siin on loodus, siin on IT, siin on lihtsus,» ütles Vaarik Postimehele.

Seega leiab Vaarik, et põhisõnumid peaks kõigis erilahendustes samad olema. «Tänapäeval, mil me kasutame nii palju erinevaid meediume ja lähme väga erinevatele turgudele, siis me võime neid kohandada ja tõlkida. Vaid kolm lauset tänases maailma ei töötaks,» arvas Vaarik.

Daniel Vaarik FOTO: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Seega on Eesti bränd hetkel seisus, kus põhisõnumite - kena loodust, väiksust ja kiirust ning heal tasemel IT-d - peaksid edasi andma nii sinisel taustal sõnumid «taste», «visit», «work», «invest» kui «empathy».

EAS oli varem loobunud rahva seas suurt populaarsust leidnud hollandlase Peter Kentie ideest asuda väga erinevates sõnades välja tooma tähekombinatsiooni «EST».

EAS avalikustas täna ka statistika, mille kohaselt külastas brand.estonia.ee lehte möödunud aastal 63 247 inimest ning tööriistakasti veebilehte toolbox.estonia.ee 3870 inimest. Aino kirjatüüpi laeti alla 2590 korral ning esitluste põhjasid 5262 korral.

Uue brändi abil on loodud 19 veebilehte, valdav osa neist on EASi omad. Korraldatud on ka 10 kampaaniat.

Brändi tööriistakasti loomine ja «juurutuamine» on maksma läinud üle 200 000 euro. Tänaseks on täielikult loobutud algselt suures pildis olnud rändrahnu motiivist. See nägi välja selline: