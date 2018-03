Idufirma juht ennustab: see aasta saab äpimaksete osas olema murranguline

Viimaste aastate vältel on Eesti pangad, mobiili operaatorid ja ka kohalikud idufirmad üha enam elavdanud oma tegevusi mobiilsete rahakottide suunal. Üks soosivamaid tegureid on kindlasti see, et tänu avatud pangandusega seotud arengutele muutub äpiga tasumine oluliselt mugavamaks nii kasutajatele kui ka kaupmeestele.