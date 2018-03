Ratas: minu silmad ei pruugi Tallinna-Helsingi tunnelit näha

«Tuleb uuringutega edasi minna ja ma arvan, et ühel hetkel - millal see hetk täpselt tuleb, seda kindlasti täna prognoosida on võimatu -me näeme, kui see tunnel ühel hetkel tekib. Kas seda mina näen, ma ei oska seda öelda,» ütles peaminister täna Riigikogu ees saadikute küsimustele vastates.

Ratas märkis, et kui veel mõned aastad tagasi see tundus tunnel soovunelmana, siis tänasel on tõesti tõusetunud taas kord võimalik ühendus Helsingi ja Tallinna vahel tunneli kaudu. Eriti, kui vaadata esmalt, mida Soome on ette võtmas oma raudteeühenduse loomisega põhjast lõunasse. Ning teisalt Rail Balticu projekti.

Ratas kinnitas, et otsuseid tunneli rajamise või rahaliste kohustuste võtmise kohta pole valitsus teinud, küll aga on valitsuse majandusarengu komisjon 21. Veebruaril andnud majandus- ja taristuministrile ülesande FinEst Link projekti järgmiste sammude ettevalmistamisega tegeleda. Aprillis tuleb see taas arutusele valitsuskabinetis.

Peaminister kinnitas ka seda, et ilma Riigikogu tõsise toetuseta ei saaks selle projektiga edasi minna – ei investeerimis- ega ehitusfaasi.

5. jaanuaril 2016 sõlmiti Soome–Eesti transpordiühenduse algatuste ja ühiste kavatsuste memorandum ja nähti ette muu hulgas transpordi püsiühendus. See projekt kannabki nimeFinEst Link.