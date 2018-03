Video: Jaapanis esitleti uut ülikiiret rongi

N700S on tänu mitmetele uutele tehnoloogiatele, näiteks nagu ränikarbiidist pooljuhid, ligemale 20 protsenti kergem ja tarbib seitse protsenti vähem energiat. Uus rong on samuti võimeline ka kiiremini pidurdama, kui selleks peaks vajadus olema.

Mugavamaks muutub ka resijate elu. Kui varem olid pistikupesad ainult akende juures, siis nüüd on need eraldi iga istme küljes. Ka istmed ise on saanud uuenduskuuri ja peaks olema nüüd mugavamad. Istmete kohal paiknevad pagasi kapid hakkavad jaama jõudmise korral tuledega resijatele meelde tuletama, et nad võtaks oma pagasi kaasa.