Aivar Pau: don’t delete Facebook

Väidan, et seni teadaolevatel andmetel ei ole tegelikult midagi erakorralist juhtunud. Meile öeldakse, et ühe kampaania korraldajad (mis siis, et USA presidendi oma) on suunanud oma reklaame lähtudes kasutajate profiilidest ning see olevat justkui suur kuritegu.

Aga mis siis? Nii peabki see ju olema! Jätkame samas vaimus!

Esiteks. Mõelgem sellele, et lekkida said vaid andmed, mida me ise täiesti vabatahtlikult sotsiaalmeediasse paisanud oleme. Meie nimed, elukohad, laigid – see kõik on juba ju eelduslikul avalik info. Ma ei nimetaks seda isegi lekkimiseks.

Kui palju on meie seas neid, kes peavad arukaks jagada Facebookiga midagi sellist, mida nad soovivad tegelikult salajas hoida. Loodan, et mitte liiga palju. Mõelgem pigem sellele, mida me jagame ja me tõesti tahame, et sellest teaks kogu maailm.

Teiseks. Peaaegu kellelegi ei meeldi reklaam. Eriti selline, mis meile üldse korda ei lähe. Ma väidan, et Google, Facebook ja teised on loonud maailma parimad reklaamimootorid, mis tabavad vägagi hästi ära meist igaühe loomuse. Nad koguvad selleks «küpsiste» abil meie tegemisi veebis, nad vaatavad meie sõpruskonna tegemisi, meie enda käitumist sotsiaalmeedias.

Tulemus: Facebook teab meist rohkem, kui me ise. Ainult väga arukad reklaamimootorid võivad jõuda väga õige järelduseni, et 69-aastasele vanamehekännule tasuks pakkuda 25. jaanuaril kollaste rooside reklaame, kuna tema parimal sõbrannal on järgmisel päeval sünnipäev. Tavapoes pakutaks talle ehk kaktust ja tavalises veebipoes allahinnatud soojaveekotte.

Täpselt sama juhtus ka praegu: Trumpi reklaamituusad suunasid oma reklaame täpselt neile, kelle peale need eelduslikult kõike paremini töötasid. Milles on probleem? Selliste lahenduste kallal töötavad maailma parimad ajud kogu maailmas, meie endagi üks edukamaid startuppe Adcash.

Kordan: jagati vaid andmeid, mida kasutajad ise olid maailmaga jagada otsustanud, neid andmeid oli lihtsalt osavalt analüüsitud. Kui meile juba reklaame suunatakse, siis olgu need parem arukalt suunatud.

Kolmandaks. Tahame me tõesti tagasi aegu, mil meie suhtlemine, infovahetus, emotsioonid piirdusid vaid füüsilise maailmaga. Nuppudega telefon, postkasti laekuvad kirjad, kolmapäevaõhtused kohtumised kohvikus. See kõik on väga armas, aga…

Maailm on muutunud väiksemaks, planeedi elanikkond pole olnud iial nii ühendatud kui praegu, see on loonud tohutult uusi võimalusi ja miljardi kasutajaga platvormil on selles suur ja minu arvates õilis roll. Isegi vaatamata sellele, et temast on saanud monstrum, keda kasutavad ära nii Peterburi trollid kui Trumpi võidu sepitsejad kuskil Londonis, kuid kes end väga kergesti muuta ei suuda.

Lisaks kõigele on sotsiaalmeedia pannud meid elama ühelt poolt palju avatumat ja teisalt informeeritumat elu. Do not delete Facebook!