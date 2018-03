Kuidas kaitsta Facebookis oma andmeid?

Vali «Settings» lehelt «Ads» (see on nimekirja alumises osas) ja seejärel «Ads based on your use of websites and apps». Sealt on soovi korral võimalik välja lülitada reklaamid, mida pakutakse sinult kogutud info põhjal. Reklaamimisel kasutatakse sisuliselt igasugust Facebooki aktiivsust - milliseid lehti sa liked, kuhu sa postitad, mis rakendusi sa kasutad, milline on sinu isiklik info, staatused jne.