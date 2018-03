Uus trend: kõigi töötajate arvutid lülitatakse tööpäeva lõppedes lihtsalt välja

Kolm kuud kestev testperiood on jagatud kolme tsüklisse. Esmalt lülitatakse kõik arvutid välja 30. märtsil kell 20. Teine faas algab aprillis, mil kahel reedel pannakse arvutid kinni «juba» kell 19:30. Alates maist tõmmatakse juhe arvuteil seinast välja juba igal reedel ja kellaajaks on siis 19:00.

Kummalisel kombel on 67,1 protsenti Seoli linnavalitsuse töötajatest palunud, et nad programmist eemale jäetaks.

Lõuna-Korea merenaabri Jaapani töötajaskonnal on ületöötamist tingitud surmade probleem kasvanud nii suureks, et see on saanud lausa omaette sõna: «karoshi». Seega on Jaapanis proovitud luua korda, kus vähemalt iga kuu viimasel reedel lahkuksid inimesed töölt hiljemalt kell 15.