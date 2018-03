Karbist välja: Eestisse tuleb üks kenamaid odavtelefone

Ma pole eriti harjunud kedagi ega midagi kiitma, aga selle mobiili puhul peaksin valetama, kui ei tunnistaks, et sellel on peaaegu kõik õiges paigas: suurepärases suhtes on hind ja võimekus, välimus on tänapäevane, ekraan suur, töötab ludinal, pildid on head…

Välimuselt ehk isegi ühte USA konkurenti meenutav mobiil on tagant kaetud peaaegu peegelpinnaga, tagaküljel asuvad ka nii duubelkaamera kui sõrmejäljelugeja. Nurgad on seadmel ümarad, esiklaas kergelt ümarate (seda nimetatakse 2,5D kumeruseks) servadega, et üleminek külgedele oleks sujuvam. Tagakülg peegeldab tõesti seadmel korralikult:

Honori tagakülg on sisuliselt peegel FOTO: Aivar Pau

Kuju on seadmel tänapäeva trendile kohaselt külgede suhtega 18:9 – ehk siis tegemist on pigem kitsa ja sihvaka seadmega ning pöidlaga ulatub seetõttu ekraanil suuremal pinnal tegutsema. Ekraani kasulik ehk puutetundlik ala võtab suure osa esiküljest ja kasutuid ääri sisuliselt pole. Ekraani saab ka kahe äpi vahel pooleks jagada ja neid üheaegselt kuvada (eesti keeles nimetatakse seda ühe siinse koledaima sõnaga «rööprähklemine»).

Displei on 5,65-tollise diagonaaliga ning Full HD kvaliteediga (2160 x 1080 pikslit) ja kaetud on see uusima ja seniste testide põhjal peaaegu kriimustuskindla Gorilla Glass 5. Loomulikult saab vahetada kuvalukustuse pilte ja selleks näiteks tunniplaani panna:

FOTO: Aivar Pau

Kui tehnoloogia ja tarkvara poolele vaadata, siis operatsioonisüsteemiks on telefonil uusim Android 8.9 Oreo. Honori mobiile toodab Huawei, seega on Androidile «peale ehitatud» ka Huawei kasutajaliides EMUI 8.0 – ehk menüüsid ja nende loogikat on võrreldes puhta Androidiga kõvasti muudetud. Paljudele see meeldib, paljudele mitte.

Operatiivmälu on seadmel 3 GB ja salvestusmälu 32 GB, need on pigem keskklassi telefonidele omased näitajad. Protsessoriks ehk mootoriks on seadmel Huawei enda toodetud Kirin 659 (16nm, 8-tuumaline). Aku mahutavuseks on tavaoludes keskpärane (aga väikese seadme puhul väga hea) 3000 mAH ning laadida saab seda kahjuks vanemat ja aeglasemat tüüpi micro-USB laadijaga.

Päris hea mulje jätsid mõne pildi põhjal ka telefoni kaamerad. Nii ees kui taga on need 13-megapikslised ja abiks mõlemal 2-megapiksline mustvalge lääts, mille peamine eesmärk on olla lähedussensor – ehk pakkuda hägustatud taustaga pildistamise võimalust (nn bokeh-efekti). Tõsi on see, et kaamera ava võiks olla suurem kui f/2.0 ja seeläbi tumedates oludes paremaid pilte teha. Üks katsetus hägustatud taustast:

FOTO: Testfoto

Tegemist on seega ühega vähestest mobiilidest maailmas, millel nii esi- kui tagakaamera teevad täpselt sama kvaliteediga pilte. Lahe on seadmel see, et selfie-piltide tegemiseks piisab ekraanivajutuse asemel õhus tehtavast käeviibitusest.

Telefoni mõõtmed on 151 x 71,9 x 7,6 mm ja kaalub see 149 grammi.

Nagu öeldud, siis arvata on, et telefon saabub Eestis müügile aprillis. Hinnaks on pakutud mitte enam kui 250 eurot. Värvitoonideks on lubatud safiirsinist, liustikukarva halli ja kesköist musta. Telefoniga on kaasas lihtne korpusekaitse ja kõrvaklapid.