Elon Musk kustutas Facebooki

Üleskutsed Facebooki konto kustutamiseks on terve viimase nädala avalikkuses ringelnud ajendatuna nädal tagasi avalikuks saanud andmelekkest, millega omandas Briti andmeanalüüsifirma Cambridge Analytica 50 miljoni Facebooki kasutaja andmed, vahendab CNN Money .

Eile liitus #deletefacebook liikumisega ka tehnoloogiaettevõtja Elon Musk, kes kustutas nii Tesla kui SpaceX'i lehed Facebookist. Väidetavalt sai kõik alguse reedehommikusest mõttevahetusest Twitteris, kus Musk vastas laialdaselt jagatud säutsule, mis kutsus inimesi oma Facebooki kontosid ja lehti kustutama. «Mis see Facebook üldse on?» teravmeelitses Musk.

Seepeale soovitaks üks Twitteri kasutaja ka Muskil SpaceX'i Facebooki lehe ära kustutada, mispeale vastas Tesla looja, et ta «ei olnud teadlik», et selline leht üldse eksisteerib. Kui talt küsiti, kas ta kustutaks ka Tesla Facebooki lehe, vastas Musk: «Kindlasti. See näeb niigi mannetu välja.» Reede keskpäevaks olid mõlemad lehed, millel kummalgi oli üle kahe miljoni jälgija, Facebookist kadunud.