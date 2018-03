GRAAFIK: millised nutitelefonid on inimesele kõige ohtlikumad?

Tänapäeval on väga tavaline, et inimesed hoiavad oma mobiiltelefoni endale nii lähedal, kui võimalik, asudes kas taskus, olles tihedalt kõrva vastu surutud või lebades öösiti öökapil. Koos sellega on kasvanud mure, millist kahjulikku mõju omab selline telefoni pidevalt enda läheduses hoidmine meie tervisele, ja seda õigustatult.