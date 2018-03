Elisa näitab aprillist veebitelevisiooni kõikjal Euroopas

«Seni on autoriõigused keelanud kohaliku turu jaoks soetatud TV sisu näitamise teistel turgudel ning seetõttu on see väga hea uudis välismaal sagedamini käivatele ja elavatele eestlastele ning muidugi ka Eesti televisiooniteenuste pakkujatele,» tõi Elisa juhatuse liige Andrus Hiiepuu välja aprilli algusest jõustuva määruse positiivse külje.