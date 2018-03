Eestis on käibel üüratult kõnekaarte ja äri juhib Telia

Ameti värskeima info kohaselt on segmendi turuliidriks Telial 123 000 aktiivse kõnekaardiga. Kohe Telia järel oleval Elisal on 122 000 ja kolmandana Tele2-l 92 000 aktiivset kõnekaarti.

Telia ja Elisa on selle statistika järgi erinevates kvartalites pidevalt kohti. Kui panna siia kõrvale uuringufirma Nielseni andmed (näitab kõnekaartide käibe turuosa), siis on turuliidri positsiooni hoidnud 41,5 protsendiga viimased neli aastat Elisa.

Käesoleva aasta kahel esimesel kuul on aga tublisti kampaaniat teinud Tele2 ning olnud sel perioonil edukamaks uute stardikomplektide müüjaks – vahe esimestega oli aasta lõpus tõesti suur, uus tõde selgub aprilli lõpus.

Miks inimesed kõnekaarte kasutavad? Kindlasti on üheks eeliseks anonüümsus ning teisalt kasutavad neid kindlasti siinsed väliskülalised ja –tudengid ning lühemat aega töötavad spetsialistid.

Elisa esindaja Taavi Tederi sõnul on Elisa ja ZEN kõnekaardi kliendid on pigem lojaalsed ja pikaajalised. «Peamiselt eelistatakse Elisa kõnekaarte soodsate pakettide tõttu, mis sisaldavad ühe kuutasu sees nii piiramatu kiirusega internetti, kõnesid kui ka sõnumeid,» ütles ta.

Tele2 Eesti müügi- ja turundusdirektor Kristjan Seema märkis, et inimestele on paindlikkus ja kättesaadavus üha olulisemad ning selle pärast on ka kõnekaardid endiselt väga populaarsed.