Sõiduproov. Multitööriistaga metsa ehk Kui hea on Dacia Duster?

Juuli algus Prantsusmaa väikeses maakohas nimega Abbaye de Chaalis tuleb tänavu erakordselt rahvarohke. Kui kahtlete, siis teadke, et seal leiab aset Dacia piknik. Nii kutsutakse traditsioonilist ettevõtmist, kuhu igal aastal sõidavad kokku Dacia omanikud. Tänavu peetakse juubelihõnguline kümnes piknik ning osalejaid oodatakse oma paarkümmend tuhat. Nii suure rahva- ja autodehulga kokku saamine ei tohiks olla keeruline, sest praeguseks on müüdud juba üle viie miljoni Dacia. Iga aastaga on vankumatult kasvanud nii müüginumbrid kui ka Dacia omanike piknike populaarsus.