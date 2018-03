Postimees teeb otseülekande ürituselt Interneti Päev 2018 «Noored vs robotid - muinasjutust välja!»

Sellel aastal uuritakse, kas targad tehnoloogiad nagu asjade internet (inglise k. Internet of Things), virtuaalraha (bitcoin), isesõitvad ja lendavad autod, plokiahela tehnoloogiad inglise k. (blockchain), tehisintellekt (inglise k. Artificial Intelligence) ning uus noorte Z-generatsioon on päris või on need segu turundusest, tehnovaimustusest ja soovmõtlemisest? Mis on lubatud inimesele, ei ole lubatud robotile?

Interneti Päev 2018 on eesti keeles ning osalejatele tasuta. Üritusel astuvad üles näiteks Henrik Roonemaa, Tanel Tammet, Linnar Viik jt. Täpsemat infot võib leida siit.

Ürituse kava:

9.30 – 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00 – 10.05 Päeva avamine

10.05 – 11.25 IoT, bitcoinid, isesõitvad autod, blockchain, AI – muinasjutt?!

Kas IoT, bitcoinid, isesõitvad ja lendavad autod, blockchain ja AI (artificial intelligence) ning z-generatsioon on muinasjutt või tänane reaalsus, mis vajab meie kriitilist tähelepanu? Mis on päris ja mis ei ole? Paljud räägivad, et maailm muutub 100% ja kohe. Kas see ikka on nii? Kas need uued “asjad” on päris või on need segu turundusest, tehnovaimustusest ja soovmõtlemisest?

Kaidi Ruusalepp, Funderbeami asutaja ja tegevjuht

Linnar Viik, Eesti IT-visionäär

Tanel Tammet, TTÜ võrgutarkvara professor

Modereerib Henrik Roonemaa, tehnoloogiaportaal Geenius.ee

11.30 – 12.45 Mis on lubatud inimesele, ei ole lubatud robotile!

Kas ka tarkvara on robot? Millised on robotitega seotud seaduslikud väljakutsed, uus õigusruum? Näiteks, kas robotile on vaja puhkust? Kas on vaja maksustada ettevõtted, kes asendavad töötajad robotitega? Või tuleb makse küsida robotilt endalt? Ühiskondlik mure – kas töökohad kaovad kui ettevõtted asendavad töötajad robotitega? Kas viirusega rikastatud külmutuskapi-boti võib välja lülitada kui see ründab peaministri nutirösterit? Ja, kes otsustab?

Marten Kaevats, Riigikantselei digi-innovatsiooni nõunik

Evelin Pärn-Lee, riigiabi ekspert ja TTÜ konkurentsiõiguse lektor

Joona Saluveer, Omniva juhatuse esimees

12.45 – 13.30 Lõunapaus

13.30 – 14.40 Laikida või mitte laikida, see on küsimus?

Mis on infoühiskonna aja noore valuuta? Interneti feim ja laikide lugemine? Kas tänane kuulsus sünnib ja sureb Facebookis, Instragrammis ja Youtubes? Kas vähe laike mõjutab enesehinnangut? Kes on moodsas maailmas noore eeskujud? Milline on infoühiskonna noore täiskasvanu stereotüüp? Mis on elu mõte internetis? Miks noored liituvad kogukondadega nagu "Sinine Vaal"? Miks on noorel vajadus üles laadida tapmisvideo? Miks on noorel vajadus üle laadida paljaid pilte? Kas noor on tegelikult see sama õnnelik inimene, kes seal pildil või videos? Kuidas infoühiskonnas paremini hakkama saada?

Kätlin Konstabel, Eesti Rakenduspsühholoogia keskuse psühholoog ja pereterapeut (internetisõltuvused)

Jasper Rebane, youtuberist noor kübertalent

Maarja Punak, Eesti Politsei veebikonstaabel

Modereerib PhD Birgy Lorenz, TTÜ Kübenaaskli ja Küberpähkli projektijuht

14.40 – 15.10 Eksperiment

15.10 - 15.15 Muljed & lõpusõnad