Galerii: Singapuris alustab teenistust uus Boeing 787-10 reisilennuk

Laiakereline, kahe vahekäiguga 787-10 mahutab 330 reisijat ja on Boeingu väitel oma suuruse kohta kõige kütusesäästlikum reisilennuk maailmas. Paljuski komposiitmaterjalidest valmistatud 787-10 lennuulatuseks on 11 910 kilomeetrit, mis on tegelikult ligemale 1500 kilomeetrit vähem, kui eelkäijatel 787-8 ja 787-9. Selle eest mahutab 787-10 aga 40 resijat rohkem ja võtab ühe pea kohta märksa vähem kütust.