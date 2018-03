ERR ei kaotagi telepildilt geoblokeeringut

Euroopas kehtima hakkava uue reegli kohaselt peab Euroopa Liidus ringi liikudes olema võimalik tarbida interneti ja mobiilis täismahus kõiki telekanaleid, filme, e-raamatuid ja mänge nendes teenustes, mille kasutajad on tellinud oma koduriigis.

Telia Eesti meelelahutuse ja multimeedia valdkonna juht Karl Anton kinnitas Postimehele, et kõik Telia MINU.TV kliendid saavad edaspidi kasutada sarnaselt Eestiga ka teistes Euroopa Liidu riikides.

Elisa läheb oma Elamuse teenusega veelgi kaugemale ning üle õhu teenuse kasutajatel võimalik reisile kaasa võtta ka oma digiboks. «Kui see näiteks ühendada hotellis teleriga ja lülitada boks wifi abil internetti, saab vaadata telerit nii nagu kodus – jälgida telekanalite saateid otse või vaadata ajas järele,» sõnas Elisa juhatuse liige Andrus Hiiepuu.

Kuid tasuliste teenuste kõrval on teada-tuntud ka saadete tasuta veebis vaatamise võimalused, näiteks pakub oma programme Eesti Rahvusringhääling vaatamiseks nii aadressil otse.err.ee kui mobiilirakendustes. ETV enda saateid saab nende kaudu vaadata kogu maailmas, kogu muu sisu on aga blokeeringu all.