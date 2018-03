USA immigratsiooni ametnikud kasutavad Facebooki andmeid inimeste leidmiseks

2017. aasta märtsis õnnestus kahtlusalust jälitavatel ICE agentidel saada enda valdusesse sihtmärgi Facebooki logi, milles olid sisselogimise ajad ja nendega kaasnevad IP-aadressid. Samuti said nad teada tema telefoni numbri, kirjutab The Intercept .

Facebook sattus hiljuti suurde andmeskandaali, mis kogub üha hoogu. Just selle pärast on hakatud ka üha enam küsima, kellel ja miks on ligipääs erinevate Facebooki kasutajate andmetele. Möödunud nädalal tuli kogu maailmale üllatusena ka tõsiasi, et Facebook on salvestanud suure osa oma kasutajate kõnede ajalugu.