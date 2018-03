SKAIS2 hanke uued võitjad on selgunud, Tieto jäi seekord kõrvale

Trinidad Wisemani tugevuseks oli aga, et proovitöös kajastusid selged rollijaotused tuumiksüsteemi arendaja ja kasutajaliideste disainimise meeskondade vahel.

Mis puudutab inimressurssi, mida mõlemalt hanke võitjalt projekti elluviimiseks oodatakse, jääb see üsna samasse suurusjärku, mida Tieto projekti teostamisse kaasas.

«Alustatakse ilmselt pigem väiksema meeskonnaga ning tarkvara arendatakse väiksemate tükkidena, kuid olemasolevale informatsioonile toetudes oleme täna arvestanud, et projekti jooksul võib tekkida vajadus meeskonda kasvatada 30-40 inimeseni,» rääkis Nortali juhatuse liige Ander Krull.

Sellele lisanduvad Trinidad Wisemani poolt vähemintensiivsemal tööperioodil kolm inimest, kiiremal ajal aga kaks või kolm korda rohkem spetsialiste. Kusjuures, mõlemad ettevõtted on varasemalt ka paari projekti jooksul koostööd teinud.

SKAIS2 asemel võib tulla SKAIS3 hoopis

Tieto Eesti juht Anneli Heinsoo ütles eelmise aasta oktoobris projekti senisele teostusele tagasi vaadates, et nad oleks pidanud palju varem rongilt maha astuma, kuna riik ei teadnud isegi, missugust infosüsteemi täpselt tahab. Nii Nortali kui Trinidad Wisemani kinnitusel tõestas seekordne hankeprotsess, et tellijal on väga selge nägemus.

«Meeskond on nõudlik nii enda kui ka partneri suhtes ning orienteeritud tihedale koostööle, eesmärgiga projekt edukalt ellu viia,» rääkis Andre Krull. Tieto esindaja Anneli Heinsoo sellega nõus ei ole, öeldes, et tema mulje muutunud ei ole. «Sellepärast ma ei oskagi öelda, kas me peaksime õnnelikud või kurvad olema praegu,» märkis ta.

Ka on Heinsoo seda meelt, et uued tegijad ei jätka enam SKAIS2-ga, vaid hakkavad hoopis SKAIS3 tegema. «Tavaline praktika näitab seda, et kui tuleb teine arendaja, siis ta ütleb, et ta teeb kõik uuesti,» põhjendas Tieto Eesti juht.

Küll aga loodab ta, et nende mõneti ebaõnnestunud näite varal õppis riik piisavalt, kuidas ühte IT-arendusele suunatud projekti läbi viia. «Kui meie tegime süsteemi niimoodi, et meil ei olnud mingit IT kompetentsi vastas, siis praegu on ju loodud terve organisatsioon, kes siis toetab tellijat,» lausus Heinsoo, viidates TEHIK-ule.

Sellele apelleerib ka hanke riigipoolne tellija. «Peamine erinevus varasemaga võrreldes on asjaolu, et tööde tellimise juurde on kaasatud IKT täiendav kompetents TEHIK-u näol. TEHIK-us on teadmine ja arusaam IT arenduste tellimisest ning TEHIK-ul on arendusprotsessi tööde planeerimises oluline ja kandev roll,» ütles TEHIK-u juht Katrin Reinhold.

Viimases hankes osales kokku viis ettevõtet, lisaks varasemalt SKAIS2 arendamisega seotud olnud Tieto Estoniale ka aktsiaselts MEDISOFT ja Industry62 OÜ. Hanke kogumaksumus on hinnanguliselt kümme miljonit eurot. TEHIK on öelnud, et soovib võimalikult kiiresti projektiga pihta hakata.