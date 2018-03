Vene päritolu robot aitab tippettevõtetel inimesi palgata

Vene päritolu idufirma kasutab oma tehisintellekti toodet, värbamisrobotit Vera selleks, et aidata oma vähemalt 300 kliendi, kelle seas on näiteks Pepsi, Ikea ja L'Oreal, täita vabaks jäänud töökohti, vahendab Bloomberg . Ja jah, inimestega.

Roboti loojad on Vladimir Svešnikov (28) ja Alexander Uraksin (30), kellele kuulub Peterburis tegutsev idufirma Stafory, kus töötab umbes 50 inimest. Värbamisroboti loojatel on ka endil olnud varasemalt kokkupuude inimeste juhtimisega, sealhulgas inimeste värbamisega. Just kogemus, kus nad pidid sadu kandidaate läbi helistama, andiski neile idee värbamisroboti loomiseks.

«Me tundsime, et muutusime ise selle käigus robotiteks, seega leidsime, et parem ongi kogu see ülesanne automatiseerida,» märkis Uraksin. Värbamisrobotile pandi nimi Svešnikovi ema Vera järgi. Tema arendamisel on kasutatud nii Google'i, Amazoni, Microsofti kui Vene päritolu Yandexi kõnetuvastustehnoloogiaid.