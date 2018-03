Suur ambitsioon: Aaviksoo loob riigi kõrvale täiesti uut ravikindlustussüsteemi

Aaviksoo asub järgmise nädala esmaspäevast juhtima kindlustusärimehe Raul Källo ja apteegiäris tegutseva Tarmo Laanetu ühist ettevõtet nimega VIVEO Healt. See ettevõte tahabki luua uue platvormi – era-ravikindlussüsteemi, kus saavad kokku tööandjate makstavad tervisekindlustuse rahad, tervisenõustamise teenused ning eraterviseteenuste võrgustik.

«VIVEO eesmärk on toimida kõrvuti solidaarse ravikindlustussüsteemiga ning seda toetada. Riiklik süsteem kahtlemata võidab, kui tervishoidu tuleb juurde erasektori raha ning patsientidel on koht, kuhu helistada ja saada kiiret abi oma konkreetse tervisemure lahendamiseks,» ütles Ain Aaviksoo oma uue töökoha eesmärke selgitades Postimehele.

Aavsikoo sõnul võtab ettevõte selleks enda peale suhtluse tööandjate, patsientide, kindlustajate, raviasutuste ning kõigi teiste teenuste osutajatega. Koostööd asutakse seejuures tegema Euroopa suurimate kindlustustega.

«Eesti turule plaanime tulla innovaatiliste tervishoiuteenuste platvormiga veel selle aasta sees,» märkis Aaviksoo.

Tema hinnangul suures plaanis Eesti solidaarne ravikindlustussüsteem, esmatasandi perearstisüsteem, haiglate võrgustik ning eriarstisüsteem toimivad. Ent paljudel on mure, et nad ei oska konkreetse terviseprobleemiga õigesse kohta pöörduda ning pikemate ravijärjekordade puhul ei teata alternatiivseid võimalusi.

«Hetkel on meil puudu adekvaatne alternatiivne rahastusmudel, mis võimaldaks patsientidel saada abi tasulistest erakliinikutest. Elu läheb edasi ja me näeme, et täna on Eesti tervishoius väljakutseid, mida on võimalik katta just eraraha juurde toomisega,» lisas Aaviksoo.

Ain Aaviksoo on töötanud Eesti tervishoiuvaldkonnas 18 aastat. Viimased kolm aastat juhtis ta asekantslerina sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengut ja innovatsiooni. Aaviksoo lahkub sotsiaalministeeriumist poolte kokkuleppel.

Juhus või kokkulepe: riik plaanib hakata toetama eratervisekindlustust

Postimees kirjutas eile, et valitsus hakkab just praegu ja juba lähiajal arutama uue tervisekindlustussüsteemi loomist - tööõnnetuskindlustuse sisseseadmist, mille makseid hakkab tasuma tööandja. Sellist süsteemi toetab kusjuures ka Aaviksoo praeguseks töökohaks olev sotsiaalministeerium.

«Nüüd on lähima paari kuu eesmärk leida koostöös rahandusministeeriumiga võimalused, et tööjõukulud ei suureneks. Kas jagada mingeid kulusid ümber, langetada mõnda maksumäära,» rääkis sotsiaalministeeriumi tööala asekantsleri Janar Holm Postimehele.

Kindlustusfirmade Liidu juht Mart Jesse pakkus välja, et uue kindlustussüsteemi tekitamisel on mõistlik tööandjate kulude kasvu vältimiseks praegust kõrget töötuskindlustusmakset vähendada.

Arutluse all on ka, kas teha see kindlustus erakindlustusena või avalik-õiguslikuna. Holm kaldub pigem erakindlustuse poole.

«Erakindlustusturul on see toode iseenesest olemas, paljudel Skandinaavia riikide tööandjatel on kohustus oma töötajaid kindlustada. On võimalik ka, et erakindlustus võtab osa ja avalik-õiguslik võtab osa,» rääkis asekantsler.