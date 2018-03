Haigekassa reaktsioon Aaviksoo äriplaanile: leevendus lihtsamatele tervisehädadele

«Selle jaoks, et tagada ööpäevaringset ning 365 päeva aastas tervishoiuteenust, on vaja korraldada tsentraalselt kiirabiteenust, haiglate erakorralise meditsiini valvet ning vajalikku abi osutamist. Erakindlustus on kindlasti suuteline katma lihtsamaid tervisemuresid, kuid ainult sellel põhinevat kogu tervisesüsteemi ülal ei pea,» ütles Rain Laane Postimehele.

Tema sõnul ei kata reaalses elus ka välismaal erakindlustusseltsid kõiki ülikalleid ravimeid ning meditsiiniliselt tõenduspõhine ja solidaarsusel põhinev süsteem on näidanud parimaid tulemusi.

«Täna on mõningatel erialadel eratervishoius märkimisväärne teenusepakkumine ja ka haigekassa rahastus olemas, kuid ikkagi on ravile pääsemise järjekorrad, sest lihtsalt on puudus meedikutest,» lisas Laane.

Ideed võimaldada igal inimesel ise oma ravikindlustusmakset teatud osas käsutada, on tema sõnul varemgi tõsiselt arutatud. Seejuures tuleks aga mõelda sellele, kuidas luua kõigile võrdsed võimalused nii, et madalama sissetulekuga inimesed ei jääks aja jooksul kehvemasse seisu võrreldes nendega, kes suudavad rahaliselt rohkem endale lubada.

«Nõustume, et meil on aeg välja töötada uusi võimalusi, kuidas haigekassa teenuste osutamist rahastab ning minna üle tükipõhiselt rahastamiselt alternatiivsetele mudelitele – näiteks episoodipõhine ravi ja Hiiumaa Haigla eelarvepõhine rahastamine alates 1. aprillist,» rääkis Laane.

Eestis on juba 25 aastat kehtinud solidaarsusel põhinev tervishoiusüsteem, meil on 19 Haiglavõrgu Arengukava (HVA) haiglat ja üle 3000 raviteenust pakkuvat asutust erasektorist. Solidaarne süsteem tagab, et kellegi ligipääs tervishoiule ei sõltu tema sissetulekust.

«See printsiip peab kindlasti säilima ja eesmärgiks on kõigile Eesti inimestele kvaliteetse ja kättesaadava arstiabi võimaldamine,» rõhutas Laane.

Postimees kirjutas täna hommikul, et sotsiaalministeeriumi asekantsleri kohalt lahkuv Ain Aaviksoo hakkab oma uues ametis looma riikliku ravikindlustussüsteemi kõrvale täiesti uut erarahastamisel põhinevat süsteemi.

Aaviksoo asub järgmise nädala esmaspäevast juhtima kindlustusärimehe Raul Källo ja apteegiäris tegutseva Tarmo Laanetu ühist ettevõtet nimega VIVEO Healt. See ettevõte tahabki luua uue platvormi – era-ravikindlussüsteemi, kus saavad kokku tööandjate makstavad tervisekindlustuse rahad, tervisenõustamise teenused ning eraterviseteenuste võrgustik.

«VIVEO eesmärk on toimida kõrvuti solidaarse ravikindlustussüsteemiga ning seda toetada. Riiklik süsteem kahtlemata võidab, kui tervishoidu tuleb juurde erasektori raha ning patsientidel on koht, kuhu helistada ja saada kiiret abi oma konkreetse tervisemure lahendamiseks,» ütles Ain Aaviksoo oma uue töökoha eesmärke selgitades Postimehele.

Aavsikoo sõnul võtab ettevõte selleks enda peale suhtluse tööandjate, patsientide, kindlustajate, raviasutuste ning kõigi teiste teenuste osutajatega. Koostööd asutakse seejuures tegema Euroopa suurimate kindlustustega.

«Eesti turule plaanime tulla innovaatiliste tervishoiuteenuste platvormiga veel selle aasta sees,» märkis Aaviksoo.

«Hetkel on meil puudu adekvaatne alternatiivne rahastusmudel, mis võimaldaks patsientidel saada abi tasulistest erakliinikutest. Elu läheb edasi ja me näeme, et täna on Eesti tervishoius väljakutseid, mida on võimalik katta just eraraha juurde toomisega,» lisas Aaviksoo.