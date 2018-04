Sõiduproov. Kui hea džiibi saab vähese raha eest? Hea hiiglane SsangYong Rexton

Saanud kord külavanem kirja: «Kas Rexton tohib mul õue peal seista? Või kui seisab, läheb hoonena kirja? Kas peab rajatisele tegema ehitusprojekti? Ta on päris suur nimelt.» Küsimused võtnud külavanema tõsiseks. Tõepoolest, SsangYong Rexton on ilmatu suur. Külas elab mitu tublit meest, kelle puukuur on Rextonist väiksem. Uisapäisa ei saa siin talitada, otsustas külavanem ja vaagis, uuris seadusi, arvutas. Et 4,85 meetrit pika ja 1,96 m laia Rextoni pindala jääb hiiglasekasvust hoolimata alla 20 ruutmeetri, siis seaduste järgi pole omanikul arhitekti manu asja. Las elukas seisab, kus vaja. Ja ajab naabreid kadedaks.

Vaata, mis pidi tahad, Rextoni kõrval parkiv BMW X5 on suur. Aga Rexton on suurem. Soliidsetes mõõtmetes Volvo XC90 näib Korea hiiglase kõrval juba üsna väikse autona. Parklas suutis üks Jaapani kastikas vaevu oma au päästa, aga sedagi napilt ja tänu veokastile. Rexton on 1,8 meetrit kõrge ja kui tahate katuselt lund harjaga maha lükata, peate võtma appi redeli. Mis, muide, mahuks Rextonisse vaevata. Redelita sisenedes on abi massiivsetest astmelaudadest, väljavaade roolist on aga lausa panoraamne.

Suurt sahvrit soojaks saada pole lihtne, kui lasete sel maha jahtuda. Osa sooja jääb hõljuma kuhugi kõrgele lae alla või suundub tagatubadesse. Siinkohal aitab hästi istmesoojendus, mis on nii pöördesse krutitud, et selle kuumalaine käes võiks polaarjaamas palmid maha panna. Roolisoojendust ma mitmepäevase proovisõidu ajal välja ei lülitanudki, ning ausalt, mantel seljas ei sõitnud kordagi. Need olid muuseas taanduva talve kõige külmemad päevad. Aga ega suvi taeva jää ja küllap töötab istmejahutus sama tõhusalt.