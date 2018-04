Sel kuul tuli Androidile ja iOS-le ehk siis enam-vähem kõigele välja Google Lens. See tähendab, et kui sul on Google Photos äpp, siis nüüd saad oma fotode kohta otsida lisainformatsiooni, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Väga lihtsalt. Avades nutiseadmes läbi Google Photos äpiga mõne foto on seal all Lensi nupp – ruut, mille keskel on valge täpp. Kui pole, siis on abi äpi uuendamisest. Seejärel ilmub pildi juurde lisainfo, kas Wikipedia artikli näol või Google’i otsingu tulemusena.