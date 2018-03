Priidu Pärna: Ühistukapitalil puudus maksumaksja luba Coop Pangas osalust osta

«Ei andnud, me ainult nõustusime Ühistupanga muutmisega tulundusühistuks,» ütles Priidu Pärna (IRL) Postimehele, viidates täpselt kolme nädala eest toimunud volikogu istungit, kus arutati Ühistupanga põhikirja muutmist.

«Mulle tundub, et volikogult endalt ei küsita enam Coop panga ostu kohta midagi, sest ostab seda ju tulundusühistu, kus linnal vaid üks hääl. Kui linn peaks selleks raha juurde panema ühistusse, siis tullakse volikokku. Mu tunne ütleb, et nii lähebki,» lisas Priidu Pärna.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu kinnitas 8. märtsi linnavolikogu istungil, et küsis vaid linna esindajale õigust hääletada Eesti Ühistupanga üldkoosolekul tavalise tulundusühistuna jätkamise poolt.

Tänase hommiku seisuga oli Eesti Ühistukapitali põhikapitali suuruseks 6 268 215 eurot, enam kui 95 protsenti sellest on sisse maksnud Tallinna linn, kellel on samas üldkoosolekul vaid üks hääl ligi 160st. Tallinna linn on ühistu loomisele kokku kulutanud asutamiskulude, sissemaksude ja garantiidena üle 10 miljoni euro.