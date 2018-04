Seda te ei teadnud: kogu tõde maailma esimesest kolme kaameraga mobiilist

Teine mitte nii meeldiv asjaolu on see, et Huawei enda loodud kasuajaliidese (EMUI 8.1) ekraanimenüü alumine riba – see, kust saab avaekraanile ja tagasi jne. Seal on midagi veidi nihu läinud kas siis puutetundliku ala suuruse määramisel või muus. Üsna keeruline oli sinna pihta saada nii, et esimesel korral kohe kõik soovitu õnnestuks – ja mul ei ole kaevuri näpud.

Seega soovitan see menüüriba üldse ära kaotada ja jätta kasutusele vaid imehästi töötav sõrmejäljelugeja, mis sealsamas avaekraani all asub. Kerge puudusus sellele viib vaate tagasi ja kui hoida veidi pikemalt sõrme peal, siis avaekraanile. Google’i otsingu saab avada, kui sõrm ekraani alläärest ülespoole svaipida või määrata nii, et Google on kõige vasakpoolne avaekraan.

Sõrmejäljelugeja saab määrata navigatsiooniklahvina toimima panna siit: seaded->süsteem->süsteemi navigeerimine->mittekuvatav navigeerimisnupp.

Kus on Alway on displei?!

OLED-ekraan ise on oma ereduse ja säraga jõudnud tõusta mitme edetabeli tippu, nagu ka muidugi kaamera. Ekraani ülaosa puhul on kasutusele võetid iPhone’ile omane sälk – ehk kasulikust pinnast on välja lõigatud vaid objektiivi ja kuulari osa ning seega veidi puutetundlikku ala taas juurde võidetud (seda sälku saab seadete alt ka ära jätta ja tavalise ülamenüü tekitada):

Sälk ekraani ülaosa keskel FOTO: Aivar Pau

Mis mulle üldse Huawei mobiilide juures ei meeldi, on see, nad pole ikka veel korralikult kasutusele võtnud alati nähtavat teavet ka siis, kui telefon on lukustatud. Kuskilt imekohast (Ekraanilukustuse salasõnad) alt saab selle küll sisse lülitada, kuid kuvatakse seal vaid kellaaega ja kuupäeva. Aga miks mitte märguandeid sõnumite, vastamata kõnede ja kõige muu kohta?

Ehk siis: kasutaja, kes on harjunud Samsungi Always on displeiga, ei taha enam selle funktsionaalsuseta leppida. Miks peakski kogu aeg telefoni ekraani sisse lülitama, et vaadata, ega midagi uut pole laekunud.

Kindlasti tasub tähelepanu pöörata veel sellele, et P20 Prol ei ole enam kõrvaklappide jaoks eraldi sisendit. Kaasas olevatel klappidel on liides, mis käib USB-sisendisse. Lisaks on karpi pandud jupike, mis on üleminek USB ja tavalise klapisisendi vahel.

Tehnilistesse spetsifikatsioonidesse ma siinkohal ei lasku, piisab teadmisest, et protsessor (Huawei enda uusim Kirin 970) ja mälunäitajad on lihtsalt suurepärased ja rahuldavad kõiki kaasaegselt mobiililt eeldatavaid vajadusi. Veekindlus on küll ühe IP võrra langenud (IP67), kuid kes meist ikka pool tundi 1,5 meetri sügavusel viitsib passida, et seejärel uurid, kas vesi pääses kuskile sisse. Piisab teadmisest, et vihma käes saab rääkida ja porilompi võib ka kukkuda. Teelfoni aki mahutavuseks on koguni 4000 mAH ja see on üks igati võimas näitaja, mis hoiab seadet elusana vähemalt kolmveerand ööpäeva.