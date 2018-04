Haldusreform tekitas autoomanikes ja maanteeametis peataoleku

Nimelt soovitati ühel autoomanikul eile tungivalt sõiduki registreerimistunnistust vahetada. Anti ka teada, et kui tavaolukorras tuleb registreerimistunnistuse eest maksta riigilõivu, siis ei tule seda tasuda, kui eraldi välja tuua, et vahetamise põhjus on haldusreformi käigus saadud uus aadress.

Põhjus selliseks infovahetuseks tulenes ringi liikuma hakanud kuulujuttudest, mis väitsid, et Eesti ettevõtted peavad oma autopargi tehnilisi passe uuenenud aadressi tõttu vahetama, sest vastasel juhul võib hakata politsei tegema trahve. Tõsi on see, et haldusreformi tulemusel ei vasta autode tehnilistes passides toodud andmed enam reaalsusele, kuna paljusid valdasid enam ei eksisteeri.