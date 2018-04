Lõplik sõna: valdade liitumine ei muutnud ühtegi autodokumenti kehtetuks

Nimelt kantakse sõiduki omaniku aadress registreerimistunnistusele ja liiklusregistrisse registreerimistunnistuse väljastamise aja seisuga. «Selline põhimõte tuleneb ka Euroopa Liidu õigusest ja vastav regulatsioon kehtib just nimelt seetõttu, et aadressi muutmisega seonduvalt ei ole vaja liiklusregistris andmeid muuta ega seega ka registreerimistunnistusi vahetada,» rääkis Kangur.

Tema hinnangul oleks selline nõue muuhulgas ebamõistlik, ebaproportsionaalne, eesmärgipäratu, ebaefektiivne ning tekitaks isikutele üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi, mistõttu ei oleks see haldusmenetluse üldpõhimõtetega kooskõlas.

Postimees kirjutas eile, et haldusreformi tulemusel muutunud aadressid tõid eile tagantjärele kaasa ühe suure segaduse, kuna nii autoomanike kui maanteeameti jaoks polnud selge, kas vananenud aadresse sisaldavad autode registreerimistunnistused tuleb välja vahetada ning kas selle eest tuleb riigilõivu tasuda.

Sotsiaalmeedias kulutulena levinud infost selgub, et maanteemati infotöötajad andsid veel eile hommikul elanikele informatsiooni, mille ameti peamaja aga üsna varsti ametlikult ebaõigeks tunnistas.

Nimelt soovitati ühel autoomanikul esmaspäeval tungivalt sõiduki registreerimistunnistust vahetada. Anti ka teada, et kui tavaolukorras tuleb registreerimistunnistuse eest maksta riigilõivu, siis ei tule seda tasuda, kui eraldi välja tuua, et vahetamise põhjus on haldusreformi käigus saadud uus aadress.