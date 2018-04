Maarahvas saab lõpuks kiire interneti

Oht ebaõigluse tekkeks

Samas võib määrusest välja lugeda, et oht toetuse ebaõiglaseks jagunemiseks on olemas nii maakondlikul kui ka kogukonnatasandil. Nimelt ei ole dokumendis sõnagagi juttu sellest, kui palju tuleb internetiühendusi eri maakondades luua. See on jäetud toetuse saaja enda otsustada. Ministeeriumi plaan luua piirkondlikud kvoodid läks luhta ning nüüd loodetakse, et raha jagatakse maakondade vahel võrdselt selle järgi, kuidas konsultatsioonide käigus on kokku lepitud.

Meetme varjuküljeks võib osutuda ka see, et toetuse saajal pole tegelikult mingisugust kohustust internetti iga valge ala asumi majapidamiseni viia. Nii võib juhtuda, et jaotuspunktidest kaugemal paiknevad majapidamised jäävad ühenduseta – üks naaber saab, teine mitte. Samas oleks selline asjade käik suur mainekahju ning vaevalt võrgu rajaja seda soovib.

Telia: positiivne samm

Eesti suurima telekomiettevõtte Telia Eesti tehnoloogiadirektori Kirke Saare sõnul toetab Telia riigi algatust, kuna see aitab tänapäevase interneti püsiühenduse rajada ka nendesse piirkondadesse, kuhu see veel jõudnud pole.

«Telial on praegu käsil oma ajaloo mahukaim interneti püsivõrgu uuendamine ning on positiivne näha, et samal ajal alustab riik ka oma projekti,» kiitis Saar. «On meie kõigi ühine huvi ja eesmärk, et iga eestimaalaseni jõuaks korralik internetiühendus, mis võimaldab kasutada kõiki tänapäevaseid e-teenuseid ning saada osa digiühiskonnast.»

Teine ring

Tegelikult läheb riik nn viimase miili lahenduse toetamisega juba teisele ringile. Möödunud aastal lubati õlg alla panna maakondades alustatud projektidele, kuid hiljem sellest plaanist loobuti. Põhjuseks, et nende projektide tulupoolele olid plaanitud ka aadressid, kuhu kavandas kaablit vedada ka Telia.

Lisaks hakkas valguskaabliäri vastu huvi tundma riigiettevõte Elektrilevi, kellel on endal väga kerge kaablit mööda elektriposte igale poole tõmmata. Kõigilt teistelt tahab Elektrilevi aga kaablite «talumise» eest oma postidel raha saada.

Sellise huvi tõttu muutusid maakondlikud projektid Euroopa Liidu reeglite mõistes keelatud riigiabi saajateks. Lisaks oleksid ilma nende «keelatud» klientideta need projektid ministeeriumi hinnangul jäänud kahjumisse.

Sellised maakondade projektid nagu Digimaa ja Digitee lõpetati ning valdade tehtud eeltööde kulud küsitlustele lendasid korstnasse.

Elektrilevi juhatuse liige Taavo Randna: «Ootame hanke täpseid tingimusi ja kaalume seejärel hankel osalemist.»

Levikomi juhatuse liige Peep Põldsamm: «Kuidas tahes see projekt teostatakse ja kes tahes seda teeks, oleks Levikom kindlasti selle juurdepääsuteenuse suur kasutaja, nagu oleme tõusnud suurimaks ELASA ülekandevõrgu kasutajaks püsiühenduste osas. Meie nägemus on, et Eestis ei ole valgeid laike (nn turutõrke piirkondi), sest nüüdisaegse juhtmeta lairibavõrguga on võimalik leida lahendus igal pool. Levikomi äriplaan ongi pakkuda teenust piirkondades, kus seda seni tehtud ei ole.»

