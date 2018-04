Tallinna TV on müügis

Arvate, et sel aastal muudatusi omanikeringis ei toimu?

Ma arvan, et seda ei juhtu, jah. Saab olema väga keeruline määrata näiteks seda, kuidas osalise müümise korral jagada telekanali juhtimine. Loomisel on ka Tallinna TV ühiskondlik nõukoda, et juhtimisse laiemat pinda tuua.

Küsin otse: kas tänasel päeval on kellegagi käsi löödud osaluse müümiseks?

Mul sellised andmed puuduvad, et kellegagi on löödud käed, et läheme läbirääkimistesse. Kontakte on olnud erinevate osapooltega ja kõlanud on sõnumid, et kui läheb läbirääkimisteks, siis võidakse asju arutada. Väga palju kaugemale ei ole jõutud

OMATULU MOODUSTAB 5 PROTSENTI KANALI TULUDEST

Taavi Pukk FOTO: Aivar Pau

Kui hea müügitoode on hetkeseisuga Tallinna televisioon – on ta kasumlik, on ta kahjumlik?

Möödunud aasta majandustulemuste aruanne on just praegu linnavalitusele kinnitamisele minemas ning KPMG audiitorid hindasid selles, et raamatupidamises on kõik korrektne. Aruande kohaselt lõpetasime möödunud majandusaasta väikese plussiga ning peamine põhjus on selles, et suutsime omatulu korralikult kasvatada…

… ja kui suur oli selles plussis Tallinna linna toetus?

Kasvas tõesti ka Tallinna linnavalitsuse toetus. Aga kui omaosaluse juurde tagasi tulla, siis kui mõnel varasemal aastal oli omatulu vaid 70-80 tuhat eurot, siis eelmisel aastal me teenisime peaaegu 200 000.

Kui suure protsendi moodustab omatulu Tallinna televisiooni kõigist tuludest?

Tallinna TV eelarve on 3,8 miljonit, omatulu on niisiis 200 000 eurot. See moodustab hetkel küll väikese osa, aga see osa on oluliselt kasvanud.

Samas on nõukogu soov olnud, et me ei muutuks klassikaliseks kommertstelevisiooniks ja ei topiks ekraanile reklaami nii palju kui võimalik. Me ei ole ka kunagi katkestanud ühtegi saadet reklaamipausideks.

Võimalusi omatulu kasvatamiseks on kindlasti olemas. Näiteks linna investeeringute toel soetatud seadmed ja ka ülekandebuss seisavad päris palju tunde ilma, et nad toodaksid telepilti - selle asemel, et teha tööd teenust välja müües.

Tuleme peaküsimuse juurde: miks on Tallinna linnavalitsuses üldse tekkinud huvi osalust TTVs müüa? Kas tahetakse kulutusi alla tõmmata, programmi sisule uut kvaliteeti saada?

Tallinna televisioon on algusest peale olnud väga suure rünnaku all ja negatiivse kuvandiga. Arvan, et erainvestori kaasamine laseks väga suure osa õhust välja. Lihtsalt kritiseerimine muutuks väga ebamugavaks.

Oma lugejanumbritega iga reklaamituru sendi pärast võitlema harjunud erasektoril on kindlasti ka selliseid kogemusi, mida meil hetkel ei ole. Erasektorist tulev omanik aitaks tuua kogemust juurde, kuidas vaatajanumbreid kasvatada, kuid efektiivsemalt paremat tööd teha. Samas on küsimus muidugi selles, kuidas säilitada tasakaal meie senise sooviga olla rahulikuma televisiooni tootja.

Kui palju Tallinna televisioonis hetkel töötajaid on? Milliseid emotsioone võib neis tekitada teadmine uue omaniku peatsest saabumisest – ebakindlust ehk?