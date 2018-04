Sõiduproov. Ford Mustang: võimsam, kiirem, kurjem

Rääkides kevadekuulutajatest. Kuldnokk. Muru kasvab mis mühin. V8, vabalthingav. Kui tänapäeval on kellelgi ette näidata selline mootor, siis mis saaks minna valesti? Ei saagi. Kui see jõuallikas on Ford Mustangi mootoriruumis, kas miski saaks minna viltu? Põhimõtteliselt mitte kui midagi.

Ford Mustang on neetult karismaatiline auto. Kõik temas pole kaugeltki täiuslik, aga ta on tervikuna vaieldamatult võluv. Lausa nõiduslikult suure karismaga. Talle vaadatakse järele, tema lähenedes pööratakse pead. Mis me räägime – Prantsuse jõukas kuurordis Nice’is ollakse näinud kõike, autonduse tippude katkematut paraadi. Ja ometi pööravad varakevadisel kaldapealsel jalutajad Mustangi lähenedes uudishimulikult pead. V8 tümin aitab muidugi kaasa, ei saa salata. Ta suudab enda ümber draama korraldada ka tõttava ummiku kiirusel liikudes. Aga eks see ole osa poniauto võlust. Veel näiteid? Euroopa lõunaosariikide mägiteedel rühkivad jalgratturid ei pööra autodele just liiga palju tähelepanu, ka siis, kui sõidukiks juhtub olema mõni kallismark. Mustang – see Ameerika sinikrae – teenis vastutulevatelt jalgratturitelt tunnustuseks mitmel korral tõstetud pöidlad. Aitäh, see oli nii äge teist!