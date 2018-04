FOTO: Huawei

Alles see oli, kui Androidiga nutitelefonide turul oli Samsung ainuke tegija ning kõik teised vaid prügikalad, kes Korea elektroonikahiiu jalgevahel siblisid. Õnneks aga on Hiina elektroonikatootjad võtnud asja tõsiselt ning asunud valusalt Samsungi varvastel talluma. Õnneks seetõttu, et eluterve konkurents sunnib pingutama ka Samsungi. Ja arvestades seda, mida mina näinud olen, tuleb korealastel pingutada kõvasti. Üheks selliseks raskekaallaseks, kellega Samsungil rinda tuleb pista, on Huawei. Ning vähemalt minu hinge on Huawei oma konkurendilt juba üle löönud, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Ehkki minu varasemad kogemused piirdusid vaid Huawei Mate-seeriaga ehk siis Huawei tippmudelitega, siis Huawei P Smart ei jää neile märkimisväärselt alla. Või kui, siis peamiselt ühe asja poolest. Aga just see asi muudabki Huawei P Smarti soetamise väga nutikaks.

VÄLIMUS

Inimesele, kellel meeldib iPhone’ide disain, meeldib ka Huawei P Smart ja mitmed teised Huawei mudelid. Kui varasematel aegadel kopeeris Samsung iPhone’ide funktsionaalsust ja disaini, siis nüüd teevad seda hiinlased. Ja teevad hästi. Oma välimuselt meenutab P Smart iPhone’i kuuendat mudelit. Seda nii välimuselt, kui koostekvaliteedilt. Kahe suure erinevusega – sõrmejäljelugeja keset tagakülge ning kaks kaameraobjektiivi tagakülje vasakus ülanurgas. Jah, te lugesite õigesti – kaks kaameraobjektiivi! Seda privileegi on siiani nautinud vaid nutitelefonide tippude tipud, kuid tänu Huaweile on see võimalus nüüd saadaval ka keskklassi nutitelefonidel.

Kui nii Samsung, kui ka Apple on oma uued mudelid ümbritsenud klaasiga, siis tuleb tunnistada, et alumiiniumkorpus nagu Huaweil on, meeldib mulle märksa enam. Esiteks kogub see märksa vähem sõrmejälgi, teiseks on see märksa vastupidavam kui klaas ning kolmandaks mulle lihtsalt meeldib alumiinium.

Huawei P Smart on pisut pikem ja õhem, kui mu iPhone X, kuid taskus kippusid need pidevalt sassi minema ning asjade alatuse seaduse järgi sattus alati kätte vale telefon.

Ainus, mis mind P Smarti juures kulmu pani kergitama, oli selle värv – tumedamat sorti sinine. Ehkki minu jaoks jäi selline disainilahendus arusaamatuks, siis vaieldamatult on see eristuv nendest mustadest, valgetest ja hõbedastest telefonidest, mis meid igapäevaselt ümbritsevad. Ehk siis võib sellist eristuvat värvi pidada teatavaks nooruslikuks statement’iks, vastuvoolu ujumiseks.