Skandaali helge pool: Facebooki sõnumeid saab varsti kustutada

Uuenduse põhjustas portaali TechCrunch avastus , et Mark Zuckerbergi ja teiste Facebooki juhtide osad sõnumid on nende vestluspartnerite vaatest kustutatud. Seega oli teenusel juba selline funktsionaalsus juba loodud, kuid ainult valitutele.

«Me muudame sõnumite kustutamise funktsionaalsuse laialt kättesaadavaks. See võib võtta mõne aja. Kuniks see funktsioon valmib, ei luba me kustutada ka oma juhtide sõnumeid. Oleksime pidanud seda tegema palju varem – ja meil on kahju, et me ei teinud,» seisab ettevõtte teadaandes.