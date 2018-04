Pool filharmoonia kammerkoorist asendab noodipaberid iPadiga

Eesti Muusika Päevade avakontserdil Niguliste kirikus kasutavad nimelt pooled EFK lauljad Apple’i tahvelarvuteid, kuhu on paigaldatud Eesti start-up-firma ScoreMusic noodiprogramm.

«On teada, et mõned kollektiivid maailmas juba kasutavad muusika esitamisel uusi tehnoloogiaid, näitena võib tuua Austraalia kammerorkestri ja Soome Rahvusooperi koori, kuid Eestis on sellega tutvust teinud veel vaid üksikud,» rääkis Linnamägi.

Digitaalsel noodimaterjalil on koori hinnangul palju eeliseid – kaob rendinootide saatmine postipakiga, noodikirjastajad ei pea trükkima ühest muusikateosest paberkoopiaid ning muusikutel on võimalik teha digipliiatsiga märkmeid, mis säilivad digitaalsel kujul. Vähese valgusega esinemiskohtades annavad tahvelarvutid aga valgust noodimaterjali lugemiseks ning turneel kaob vajadus kaasa võtta suurt hulka pabernoote.

ScoreMusicu esindajad Kristjan Nõlvak ja Kadri Tali on tegutsenud diginoodi rendi võimaluste arendamise nimel tänaseks kaks aastat. Tandem usub, et loodud on uus Eesti edulugu, mis tasapisi kinnitab kanda maailmalavadel.