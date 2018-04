FOTO: Samsung

Ma ei mäleta enam, kas esimene Samsungi Galaxy S-seeria mudel, mida mul testida õnnestus, oli S2 või veel varasem. Igatahes peale seda on kõik Samsungi Galaxy S-seeria mudelid minu töntside sõrmede vahelt läbi käinud. Peale Plus-mudelite ilmumist olen eelistanud testida just neid kui tavamudelist võimekamaid. Seega olen ma Samsungi tipptelefoni hingeeluga üksikasjadeni kursis. Seega võin ma täie kindlusega väita, et Samsung Galaxy S9+ on vaieldamatult parim Samsungi telefon. Teisiti olekski ilmselt loomuvastane. Kannatamatud võivad siin lugemise lõpetada ning kohe poodi uue telefoni järele liduda, kuid digitargemad tahavad ilmselt teada, mis teeb S9+`st just selle parima ratsu Samsungi tallis, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

VÄLIMUS

Kui teater algab puhvetist, siis telefoni puhul on esimeseks asjaks, mis silma hakkab, välimus. S9+ pole siin põhjust nurgas häbeneda. Ehki ta ei saa kelkida terasest raamiga nagu iPhone X, siis säravat klaaspinda on seda rohkem, tervelt 6,2-tolline ekraan ja sellest veel suurem tagakülg. Kuuldavasti olevat selle klaasi remont suurusest hoolimata märksa soodsam kui iPhone X-il. Telefoni servad on kergelt kumerad nagu ka S8 Plus’il. Ehkki välimuse muudab see efektsemaks, siis mina isiklikult nende kumerate servade fänn ei ole. Minu arvates muudavad need telefoni käeshoidmise ebamugavamaks. Selle vastu aitaks telefoniümbris, kuid sellisel juhul kaotavad ümarad servad oma esteetilise efekti. Nii S9 kui S9+ välimuse suurimaks muudatuseks on sõrmejäljesensori liikumine ekraani alt tagaküljele, otse kaameraobjektiivi alla. Konkurendid nagu OnePlus ja HTC on seda teinud juba ammu, kuid Samsung julges alles praegu selle julge sammu ette võtta. Isiklikult eelistan ka ise sellist kohta sõrmejäljesensorile. Kui sellist pisut iganenud tuvastamismeetodit muidugi üldse vaja on. Sõrmejäljesensori sellise asukohaga on aga üks probleem. Nimelt asub see otse kaameraobjektiivi all ning kiiruga kipub sõrm tihti hoopis kaameraobjektiivi sõrmitsema. Huawei näiteks on selle probleemi lahendanud märksa elegantsemalt, kus objektiiv on kaamera vasemas ülanurgas ning sõrmejäljesensor keset tagakülge.

FOTO: Samsung

KAAMERA

Ehkki nutitelefone kasutatakse endiselt ka helistamiseks, siis on selle funktsiooni kasutamine üha rohkem hääbumas. Nii näiteks kasutatakse seda üha enam sõnumite saatmiseks. Ja mitte ainult. Ühe olulisemaks argumendiks telefoni juures on saamas selle kaamera. Võiks isegi öelda, et põhiliseks argumendiks, sest ei tekstisisestamise kui telefonikõnede tegemisel ei suuda üks telefon teisest enam kuigivõrd erineda. Küll aga on kaameral erinevaid parameetreid, mida arendada ja parendada. Ning teiste telefonikaameratega konkureerida. Paljude testide ja testijate jaoks on Samsung Galaxy S9 kaamera näol tegu maailma parima telefonikaameraga. Ise ma selles päris kindel ei ole. Seda enam, et parim telefon määratakse kindlaks pika ja põhjaliku testi teel, millest keskmine tavakasutaja ei jaga ööd ega mütsi. Ning parimat ja mitut mitteparimat telefoni eraldab vaid paar testipunkti, mille vahet tavakasutaja eristada ei suuda.

Edasise segaduse vältimiseks pean ütlema, et testimisel kasutan ma alati telefonikaamera automaatsätteid nagu teeb seda ka valdav osa nende kasutajatest. Nii ei sõltu piltide kvaliteet mitte kasutaja oskustest, vaid konkreetsest tark- ja raudvarast.

Samsung Galaxy S9+ on saanud kiita oma suure valgusjõu poolest ehk võime pärast ka hämarates tingimustes kvaliteetset pilti teha. Asjaarmastajana ei suutnud ma ilmselt sobivat hämarust leida, sest ma ei suutnud eristada kvaliteedi vahet samades tingimustest tehtud iPhone X piltidega. Sama kehtis ka päevavalguses tehtud piltidega. Aga iPhone X-iga võrdlemine ei tohiks olla piinlik isegi Samsungile, sest iPhone on teatavasti maailma populaarseim fotoaparaat ning X on nende tippmudel. Seega võin ma Samsung Galaxy S9 + topeltkaamerat enam kui soojalt soovitada.

Minu ja ilmselt veel paljude jaoks on suureks plussiks ekraanikaamera portreerežiim endlipiltide tegemiseks. Lõpuks ometi saab endast teha normaalseid selfiesid, sest teised ju ei suuda sinu tõelist mina pildile jäädvustada sama hästi kui sa ise. Siinkohal väike pro-tip oma profiilipiltide valikul – laske pilt valide kellelgi teisel, keda te usaldate ja kellel on teie arvates hea maitse. Ise oma profiilipilti valides on inimesel suurem tõenäosus sellega mööda panna.