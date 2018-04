Zuckerberg: Facebooki ja Vene rühmituste vahel käib võidurelvastumine

Zuckerberg ütles senati komitees tunnistusi andes, et Facebook on lasknud käiku tehisintellekti abil toimivad tööriistad, et tuvastada valimistesse sekkumiseks või valeinfo levitamiseks kasutatavad libakontod.

Ta nimetas üheks oma suurimaks kahetsuseks Facebooki juhtimise vältel seda, et firma «oli 2016. aastal Vene infooperatsioonide tuvastamisel liiga aeglane».

«Venemaal on inimesi, kelle töö on meie süsteemide ja teiste internetipõhiste süsteemide ärakasutamine,» lausus Facebooki asutaja. «Sellepärast on see võidurelvastumine. Nad muutuvad üha paremaks ja me peame tegema investeeringuid, et samuti paremaks muutuda.»

Venemaa kasutas 2016. aastal USA presidendivalimistesse sekkumiseks ja valeinfo levitamiseks laialdaselt Facebooki, võimendades reklaami, libakontode ja trollide abil Ühendriikide valijatele suunatud sõnumeid.

Zuckerberg vabandas ühtlasi USA seadusandjate ees miljonite kasutajate andmeid puudutava andmelekke eest.

«Me ei käsitlenud oma vastutust piisavalt laialt ja see oli suur viga. See oli minu viga ja ma vabandan,» ütles Facebooki tegevjuht senaatoritele. «Ma asutasin Facebooki, juhin seda ja kannan vastutust selle eest, mis siin juhtub.»

Facebooki asutaja on olnud kriitikarahe all pärast seda, kui USA meedia teatas, et Donald Trumpi 2016. aasta presidendivalimiste kampaaniameeskonna palgatud andmeanalüüsifirma Cambridge Analytica varastas 50 miljonilt Facebooki kasutaja profiililt andmeid, et luua tarkvara valijate valikute prognoosimiseks ja mõjutamiseks.

Rakendus This Is Your Digital Life kogus andmeid kasutajate avaliku profiili, «laikimiste», sünnipäevade ja praeguse kodulinna kohta ning väärkasutas seda, jagades infot Cambridge Analyticale. Facebooki esindaja tunnistas eelmisel kolmapäeval, et kuni 87 miljoni inimese andmed sattusid reeglitevastaselt Cambridge Analytica kätte. Klientidest üle 70 miljoni on ameeriklased. Facebook alustas teisipäeval nende klientide teavitamist, kelle andmeid Cambridge Analytica kogus.

«Kui me kuulsime Cambridge Analyticalt, et nad ei kasutanud neid andmeid ja kustutasid need, pidasime seda juhtumit lõpetatuks. Tagasi vaadates oli see kahtlemata viga. Me poleks pidanud nende sõna puhta kullana võtma. Me oleme oma poliitikat täiustanud, et rohkem seda viga mitte korrata,» ütles Zuckerberg senaatoritele.

Facebooki juhi sõnul võtab kogu firmat puudutavate muudatuste elluviimine aega. «Ma olen pühendunud selle korda ajamisele. See hõlmab elementaarset vastutust inimeste informatsiooni kaitsmisel, mida me Cambridge Analytica puhul ei suutnud teha.»

Zuckerberg lubas, et sotsiaalvõrgustik uurib iga rakendust, millel oli minevikus ligipääs suurele infohulgale. «Kui me leiame, et keegi kasutas andmeid ebasobivalt, keelame neil Facebookis tegutseda ja teavitame kõiki kannatanuid,» lausus ta.

Zuckerberg lubas, et Facebook jääb oma kasutajatele alati pakkuma tasuta teenuseid. «Facebooki tasuta versioon jääb alles. Meie missioon on aidata ühendada kõiki üle kogu maailma, et tuua maailma rohkem kokku,» sõnas ta.

Selleks on sotsiaalmeediafirma tegevjuhi sõnul vaja pakkuda teenust, mis oleks kõigile taskukohane ja Facebook on sellele pühendunud.

Zuckerberg ütles vastuseks senaatori küsimusele, kas Venemaa sekkumist USA valimistesse uuriv eriprokurör Robert Mueller on intervjueerinud Facebooki ametnikke, et sotsiaalvõrgustiku koostöö eriprokuröriga on salajane.