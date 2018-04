Tehnikatest: te ei usu, aga see on projektor

Võtsime nimelt paariks päevaks testida nende uudistoodet, mis oma suuruse ja nahkümbrise poolest meenutab tõesti pigem kopsakat mobiili, kuid tegelikult pole tegemist millegi muu kui kõige tavalisema projektoriga.

Kevadel Euroopasse jõudval mudelil on nimeks MP-CD1 ja mõõtmed on seadmel täpselt sellised, et mahuvad suuremasse pintsakutaskusse (830x150x16mm), kaalubki see vaid 280 grammi, ehk sadakond grammi enam kui üks suurem mobiil.

Alustame ühendamisest. Pildi sissevõtmiseks on neid kaks: tavaline HDMI ja tavaline USB. Nende kõrval olev USB-C sisend on mõeldud vaid seadme laadimiseks. Proovisime järele nii arvutist kui näiteks Telia TV digiboksist (häält projektor muidugi ei edasta) sai pildi kenasti projektorisse ning asi toimis.

Telia telepildi kuvamine tapeedile FOTO: Aivar Pau

Seega mobiilist pildi edastamine kahjuks nii lihtsalt ei käi ja selleks tuleb minna veel kord poodi ja osta näiteks Microsofti Wireless Display adapter või sõltuvalt telefonist üleminek USB-C - > HDMI. Micro USB->USB-C üleminek on seadmega kohe kaasas. Igal juhul tuleks juba poes võimalikult palju mobiili ühendamist puudutavaid küsimusi ära küsida ja vajadusel kohapeal järele proovida.

Mobiilne on see seade tõesti, ka aku (mahutavusega 5000 mAH) on talle sisse ehitatud, seega pole vajadust pidevalt pistikuid otsida ja ka ööpimeduses metsaülikoolis voodilinale pilte kuvada. Täislaetud aku peaks vastu pidama kuni kaks tundi.

Meie teine peamine küsimus oli, kui palju valgust suudab nii väike seade välja anda. Ning see tundub mobiilsete projektorite praeguses arendusseisus olevat nende suurimaks puuduseks. Kui tavaliste projektorite puhul alla 1000 ANSI luumeni keegi enam tänapäeval projektorit ei osta, siis sellel seadmel on luumeneid vaid 105.

Tagajärg: tavalises poolvalgustatud koosolekuruumis mõne meetri kauguselt saadetav pilt jääb seinal selgeks nõrgaks. Täispimedas toas on olukord palju parem. Väga lähedalt pildi kuvamine on superhea ka valgustatud ruumis. Taas: soovitan ostuhuvilistel juba poes seinal pilt järele proovida, et hilisemat pettumust välistada.

FOTO: Aivar Pau

Mida veel… Seade käivitub kõigest viie sekundiga. Väga lahe ja kasulik on projektori automaatne vaatenurga korrigeerimise funktsioon, mis tagab, et terve ekraan projitseeritakse ilma moonutusteta isegi nurga all projitseerimisel. Seadme alumisel küljel asub standardne statiivipesa, mis võimaldab projitseerida igale pinnale.