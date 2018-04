Kapo: välisriigid korraldasid mitu Eesti-vastast küberoperatsiooni

Digitaalsete teenuste ulatuslik kasutamine on toonud kapo hinnangul kaasa selle, et välisriikide luureteenistused panustavad üha enam küberspionaaži.

«Peame arvestama, et algselt Eestist pärit teavet ei käidelda elektrooniliselt üksnes Eestis – meie ametkonnad vahetavad e-kirjade teel hulgaliselt teavet teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Välisriikliku ründaja jaoks pole vahet, mis riigist ta teabe kätte saab,» seisab aastaraamatus.

Väga populaarsed on kapo andmeil jätkuvalt õngitsuskirjad – meetod, kus sihtmärgiks olev inimene saab usutavalt võltsitud ja pahavaraga manust või linki sisaldava e-kirja.

«Selgituseks ja võib-olla enamikule rahustuseks tuleb öelda, et ohustatud on siiski kitsam ring inimesi: juurdepääsu üritatakse saada nende e-posti erakontodele, kes oma ametialase tegevuse tõttu välisriikide luureteenistustele huvi pakuvad ja need ei erine teenistuste tavapärastest huvidest – diplomaadid, poliitikud, militaar- ja riigi julgeoleku valdkonnaga seotud inimesed,» lisab kapo.