Sõiduproov. Subaru Impreza, Outback ja kui palju maksab õhk?

On neid, kes veel mäletavad. Kui magus-maagiliselt kõlas mudelinimi Impreza. Selles oli kõike – kuldsed veljed, postkastipilu mootorikattel, väljalaskest paiskuvad turtsatused, McRae, Märtin, WRC, kiirus ja unustamatu Subaru-sinine. See polnudki nii ammu. Need olid ajad, mil Impreza mudelinimi oli nii kõikehõlmav, et seda kiputi margiga segi ajama. Sisuliselt oleme mõneteistkümne aasta jooksul näinud evolutsiooni automaailmas. Ühe taltsutamatu kähkusõitja kohandumist ümbritsevate oludega ja muutumist taltsaks pereautoks.

Emotsioone kõrvale jättes – see on olnud ülimalt tark kohandumine. Ettenägelik, nagu oleks Sõnni tähtkujus (seda see täheparv Subaru logol tähistab) loetud lehesabast horoskoopi ja tehtud sellest õiged järeldused. Kiirestisõitjaid tootes tänapäeval (reeglina, mõne erandiga!) rikkaks ei saa. Ah, mis me räägime! Panustades vaiksesse kodanlikku äärelinna võib võita palju rohkem kui ralliradade tolmus.

Seda enam, et Subarul on ajaloost pereautonduse kogemust võtta palju kulub. Eelmisel aastal oma 100. sünnipäeva pidanud Jaapani margil on tänavu tähistada järjekordne juubel – 60 aasta eest jäeti lennukitega jändamine osalt sinnapaika ning esitleti esimest seeriaautot, uudishimulikku keedumuna meenutavat väikest pereautot nimega 360. Olgu siis kaks ajaloolist daatumit veel märgitud. 1966. aastast on Subarutel boksermootorid ja 1972. aastast sümmeetriline nelikvedu. Need on ka kaks märgilist omadust ehk kandvat vaala, mille järgi Subarut kõige paremini teatakse.