Koda: firmasid peaks saama luua ilma Eesti pangakontota

«Teatavasti on regioonis aset leidnud sündmuste tõttu halvenenud pangateenuste kättesaadavus Eestis tegutsevatele välisettevõtjatele ja investoritele. Näeme, et meie äriseadustikus sisalduva piirangu eemaldamine võib olukorda osaliselt leevendada,» seisab TMK nõukogu liikme Ivar Veskioja allkirjaga kirjas, milles palutakse viis õigusaktide korrastamiseks juba enne riigikogu suvevaheaega, kuna see olevat vajalik nii välisinvesteeringute kui ka ettevõtluskeskkonna kaitseks.