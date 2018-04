Venemaa hakkas elektrooniliselt segama Süüria kohal lendavaid USA droone

Nelja anonüümse Pentagoni ametniku sõnul algas elektrooniline segamine mõned nädalad tagasi, kui Süüria režiim kasutas mässuliste poolt hoitud Ghouta regioonis keemiarelva. Vene sõjavägi oli tõenäoliselt mures selle pärast, et USA hakkab droonidega õhurünnakuid korraldama ja üritab nüüd Ghouta piirkonnas lendavaid USA droone GPS'ist ära lõigata.

Väidetavalt on venelaste segamistehnika muutunud juba nii heaks, et suudab häirida isegi selliste droonide tööd, mille pardal on spetsiaalsed elektroonilise segamise vastased seadmed. Samuti suudavad nad häirida krüpteeritud sidet.