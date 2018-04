Nortal: SKAIS2 saab olema üks keerulisemaid projekte

«Tegu on vaieldamatult ühe keerulisema ja mastaapsema muudatuste ellukutsumise ja juhtimise projektiga, mille raames muudetakse lõppkasutaja vajadustest lähtuvalt ulatuslikult nii seniseid teenuseid kui ka korraldatakse ümber mitmed organisatsioonisisesed protsessid,» ütles Nortali juhatuse liige Andre Krull.

Uue lepingu sõlmis ministeeriumi all tegutsev Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) Nortali ja ja Trinidad Wiseman OÜ-ga.

Nortali ülesandeks on vana süsteemi arhitektuuri korrastamine, SKAIS2 jätkuarenduste elluviimine puuduolevate funktsionaalsuste realiseerimiseks ja tarkvara hooldus. Hanke teise võitja, Trinidad Wiseman OÜ ülesandeks saab kasutajaliideste disainimine kodanikele, teenuseosutajatele ja ametnikele.

Trinidad Wisemani juhatuse liikme ja tegevjuhi Ander Tenno sõnul on nii ulatusliku projekti õnnestumiseks oluline, et kõik osapooled teeksid tihedat koostööd ning lisas, et nende spetsialistid ootavad projekti suure innuga.