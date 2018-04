Ettevaatust: Telia surub välismaal peale sundpaketid

Tegemist on sundsisselülitatud teenusega, milles on internetimahtu 100 MB ning mille hind sõltuvalt riigist kas 7,5 või 9 eurot. Selline summa tuleb Teliale tasuda ka siis, kui telefon kasutab välismaal vaid näiteks 10 KB mobiilset internetti.

Telia uue teenuse tingimustest selgub, et Päevapakett kehtib ühe kalendripäeva jooksul Eesti ajatsooni järgi kuni kella 00.00ni. Kalendripäeva vahetumise (või samal päeval teise riiki minemise korral) rakendub automaatselt uus Päevapakett. See tähendab, et kui rändlusteenus on lepingus olemas ja telefonis sisse lülitatud, siis võib näiteks kolmepäevane reis maksma minna 27 eurot ka juhul, kui internetti sisuliselt üldse mitte kasutada.