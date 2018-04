Eesti e-riigi hinge arendamine jätkub kahasse Soomega

Eesti ja Soome lõid selleks möödunud aasta suvel kahasse MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions ehk NIIS, mis kuulutas hiljuti välja ka oma esimese riigihanke sõlmimaks 2,5 miljoni eurost lepingut X-tee arendamiseks järgneva kolme aasta jooksul.

X-tee on olnud e-riigi sünnist saadik olnud riigiasutuse infovahetusel kasutuses Eestis ning alates möödunud aastast ka Soome andmevahetuskihis suumi.fi. Eestis on tavakasutaja jaoks sell väljund näiteks portaal eesti.ee või asjaolu, et apteegis saab ravimid kätte digiretsepti abil.