Facebook, Google, Uber – kui palju tasuvad nad Eestile tegelikult makse

Näiteks maksis Google Commerce Ltd käesoleva aasta esimeses kvartalis Eestis riiklikke makse 260 220 eurot. Käivet näitas ettevõte samal perioodil 1,3 miljonit eurot. Samas tuleb arvestada, et Google on sarnaselt paljude teiste USA tehnoloogiaettevõtetega oma Euroopa äritegevust näitamas eelkõige soodsa maksukeskkonnaga Iirimaal – seal maksis Google näiteks 2016. aastal makse 164 miljonit eurot.