Soome ja Eesti valitsus peavad ajaloo esimese ühisistungi

Ajalooline istung leiab aset 7. mail ning asukohaks on valitud Tallinn. «Ühisistung on osa mõlema riigi 100-aastaseks saamise tähistamisest,» ütles Postimehele Riigikantselei pressiesindaja Karin Kangro.

Istungi päevakord ning istungi toimumise täpne koht pole hetkeseisuga veel täpselt paika pandud, kuid nii palju on ette teada, et läbivaks aruteluteemaks saab kahe riigi vaheline digitaalne koostöö.

Just digitaalse infovahetuse osas on viimase aasta jooksul väga palju olulist sündinud.

Näiteks liiguvad üle x-tee juba testandmed kahe riigi Äriregistrite vahel ning sõlmida on jäänud vaid ametlik leping, et kahe riigi kodanikud ja ametid saaksid vastastikku ka ametlikult päringuid tegema hakata. Sama seis on rahvastikuregistrite, maksuametite ja politsei andmebaaside vahel.