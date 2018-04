Facebook hakkab kiipe ja muud riistvara tootma

Tegu on osaga sotsiaalmeedia hiiglase laiemast plaanist liikuda riistvara tootmisse, millega nad juba mõnda aega tegelenud on. Iseenda toodetele kiipide valmistamine võimaldab Facebookil luua rohkem endale meelepäraseid seadmeid vähemate disainipiirangutega, kirjutab The Wall Street Journal.

Facebook on juba mõnda aega arendanud välja selliseid seadmeid nagu targad kõlarid ja virtuaalreaalsuse komplektid. Riisvara on Facebooki jaoks siiski veel suhteliselt uus ja tundmatu tööpõld, sest nende peamine tegevusala on siiani piirdunud tarkvaraga. Facebooki võib-olla, et kõige tuntumaks riistvara tooteks on hetkel virtuaalreaalsuse prillid Oculus Rift, millega on esinenud tarneprobleeme.