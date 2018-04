FOTO: Mart Laanemägi

Samsungi 2018 aasta Gear IconX kõrvaklapid on tõeliselt juhtmevabad. See tähendab, et mõlemasse kõrva käib vaid pisike kuular ja ühendust peetakse nii omavahel kui telefoniga juhtmete abita. Lisaks nii-öelda tõelisele juhtmevabadusele, pakuvad need klapid aga veel mitmeid lisavõimalusi. Millised need täpselt on ja kas tegemist on tõesti ikooniliste klappidega nagu nimetuses uhkelt välja öeldakse, seda uurib Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark?

DISAIN JA JUHTMEVABADUS

Välimuselt on IconX klapid pisikesed ja kerged. See tähendab, et need ei ole kandes välimuselt liiga silmatorkavad ega sega oma kaalu või kujuga ka kandjat. Kuna juhtmed puuduvad, siis on nende kasutamine tegelikult tõesti mugav ja peale mõningast kontseptsiooniga harjumist tekib mõte, et kõik kõrvaklapid võiksid sellised olla. Esialgu tuleb neid küll natukene kõrva sättida ning leida enda kõrvale sobiva suurusega klappe kõrvas hoidev kummist ümbris, aga kui kõik on paigas, on Iconid tõesti mugavad ega liigu kusagile. Samuti võib neid kanda järjest pikema aja jooksul ilma, et kõrv valutama hakkaks või tekiks ebamugavustunne.

HELI

Võib öelda, et Iconite heli on adekvaatne. See ei ole küll parima kvaliteediga, mis väikesed klapid pakkuda suudavad, kuid midagi otseselt halba ka kosta ei saa. Madalaid sagedusi on, kõrged ei ole liiga kiledad ning kõne on samuti selge. Lisaks saab Samsung Gear rakenduses, mis on vajalik klappide telefoniga ühendamiseks, oleva ekvalaiseri abil heli ka reguleerida. Tulenevalt disainist, on Iconid kogu aeg ka kõrvas paigal ja õiges asendis nii, et ka heli on kogu aeg parim võimalik.

PUUTEJUHTUMINE JA SISEMÄLU

Mõnusa lisana on kõrvaklappidesse lisatud 4GB jagu sisemälu. See tähendab, et neist saab muusikat kuulata ka ilma telefonita. See on väärt omadus, eriti kui klappe kasutatakse trennis või jooksmisel, ehk olukordades kus telefoni kaasas kandmine oleks ebamugav. Muusikat saab kõrvaklappidesse edastada nii üle Bluetoothi kui ka kaabliga, kasutades selleks vastavat hoiu- ja laadimiskarpi.