SMS saab ajalooks

«Hetkel jälgime, kuidas Rootsi poolel see asi edeneb, et selle baasil siis juba edasisi otsuseid langetada,» kommenteeris Postimehele uue teenuse kasutuselevõttu Rootsi peakontoriga Telia pressiesindaja Raigo Neudorf.

FOTO: The Verge

BBC teatel võimaldab Chat vahetada telefonide vahel ka videoid, fotosid, grupisõnumeid ja mitmeid muid funktsionaalsusi, mis on juba kasutusel näiteks sellistes programmides nagu Skype, WhatsApp või Messenger. See programm integreeritakse praegu Androidi telefonides oleva tavapärase sõnumivahetusprogrammiga.

Uus lahendus kannab lühendit RCS (Universal Profile for Rich Communication Services), kuid nagu öeldud, siis Google on andnud seda kasutavale teenusele nimeks Chat. Google on uue teenuse kasutuselvõtuks teinud aastaid koostööd telefonidetootjatega Samsung, LG ja Huawei ning näiteks suurte mobiilioperaatoritega T-Mobile ja Verizon.